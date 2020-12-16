【聖誕節2020】別出心栽聖誕餐單　Cobo House香料和香檳震撼味蕾

不知道大家已經準備好聖誕大餐了沒？一年一度的浪漫節日，的確不宜馬虎，向來將藝術與烹飪融為一體的COBO HOUSE，今回又再打破傳統餐飲概念，這家位於K11 MUSEA的餐廳其實於今年才開幕，最初先為大家帶來深受歡迎的「餐刀與湯匙」作為序幕菜單，可能大家都有品嚐過，接下來不知道會有甚麼神秘的主題？

圖片來源：Cobo House

有鑑於這一年大家都深受疫情影響，餐飲尤其影響甚深，大大減低了大家的興致。但不要緊，因為正正因為這一點COBO HOUSE的主廚Chef Ray與Chef Devon就匠心呈獻色彩繽紛的新菜單，帶大家進入香料世界刺激心情。說起來，在耶穌誕生之時，三份禮物中的乳香與沒藥正正也是香料。而香料也是常常用來入藥或入廚的，既能點綴菜式，也能為味蕾帶來驚喜。

COBO HOUSE的主廚Chef Devon與Chef Ray（圖片來源：Cobo House）

「餐刀與湯匙」第二章節「香料世界」，兩位主廚為大家搜羅世界各地令人意想不到的香料和藥材，包括分別來自東南亞、印度、墨西哥、馬拉維和秘魯的苦瓜、印度醋粟、安可辣椒、八角等，精心製作出由即日起至12月31日全日供應的八道菜 （完整品味）、六道菜（抽象點嚐）及四道菜（淺嚐體驗）選擇。有佳餚又怎能缺乏美酒，是次的菜式皆配以四款與別不同的RSRV香檳，由於疫情，所以餐廳暫時的營業時間直至下午6時，但在下午2時至4時入座就可以免費獲贈香檳一杯，也能令大家暢快一回吧。

（圖片來源：Cobo House）

RSRV香檳可能大家都聽過或嚐過了，正是來自有200多年歷史的Maison Mumm，至於這個系列名更加彰顯珍稀，品牌的歷屆釀酒師都會私藏一些作品只留給莊主朋友享用，就會以「RSRV」（ReSeRVed）作記號。是次配搭的四款作品有Blanc de Blancs 2012、Cuvee 4.5、Blanc de Noir 2009、及Lalou 2006。

大西洋鱈魚（圖片來源：Cobo House）

首道菜為大西洋鱈魚，別以為這是傳統西餐的魚排，其實竟然是「喇沙」的變奏，自家製喇沙泡沫用上紅辣椒、檸檬草、羅望子、高良薑等香料，配上球芽甘藍和檸檬葉增添各種風味，吊出本來清淡的鱈魚之魚鮮，配上細膩優雅的Maison Mumm RSRV Blanc de Blancs 2012就最好不過。

羊髀肉（圖片來源：Cobo House）

說到香草，又怎少得羊肉。但是次的羊髀肉竟然用上十款不同的香料，包括芫荽籽、小荳蔻、丁香、孜然、干胡椒、八角、花椒、杜松子、肉桂棒、月桂葉，醃製12小時，烤熟後再以60.5度真空低溫烹調超過2小時再把外層輕輕煎成金黃色，配上清新青瓜香草醬有效減低油膩感，再配上Maison Mumm RSRV Cuvee LaLou 2006令整個香味體驗提升。

瑪撒拉糖漿糕（圖片來源：Cobo House）

最後又怎能沒有甜點，是次呈獻的「瑪撒拉糖漿糕」可能大家沒有聽過，原來瑪撒拉是印度不可或缺的香料。是次特別用上自家製的薑粉、瑪撒拉和糖漿製作糕點，既有著開胃的辣味，配上凍酸奶和碎花生朱古力把薑的辛辣平衡，而且微妙細緻的薑味正好帶著濃濃的聖誕氣氛。這款菜式就配上在酒窖裡釀造4年、利用5種頂級葡萄酒而製成的Cuvee 4.5，務求進一步提升濃郁感與豐富的味覺層次。