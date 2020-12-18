廚師發辦「鮨白鳥」進駐尖沙咀　必嚐和王、自創壽司、農口清酒

日本的九州向來都是美食天堂，只可惜現時我們實在難以親身到訪品嚐這日本最南端的季節滋味。但其實在香港也不難找到有質素的日本菜，例如最近在尖沙咀新開張的「鮨白鳥」，正是由來自九州的資深大廚原田誠先生親自主理的廚師發辦料理店，今個聖誕或者也能以日本菜來度過飢餓的假期。

原田誠先生（圖片來源：鮨白鳥）

原田誠先生有著30多年的經驗，也掌握秉持傳統的醋飯握工技藝，日本菜最重要的，可能是食材的質素與新鮮，九州之所以能成為美食天堂，因為它四面環海，有著琳琅滿目的海產，而原田誠先生來自的熊本縣天草市更以低污染見稱，所以他將會為大家帶來家鄉無污染的上乘食材。

引入進口自日本九州的極上「A5熊本和王」（圖片來源：鮨白鳥）

說到這裡，大家或者都會對鮨白鳥為大家搜羅這一刻的時令食材感興趣，當然少不了來自北海道的秋刀魚、馬糞海膽，還有榮獲熊本縣金獎的極品「對馬鯖魚」，在這個冬季有著肥美豐富的魚脂；另一方面，九州的和牛也是遠近馳名的，是次就有九州極上「A5熊本和王」，這款牛種必須要飼養超過28個月並獲得A5或A4以上等級，而油花標準達6級，才能被譽為「和王」。

廚師發辦料理以一系列時令食材入饌，當中包括榮獲熊本縣金獎的極品「對馬鯖魚」（圖片來源：鮨白鳥）

原田誠先生自家創作的「月見槍烏賊壽司」，以溫泉鵪鶉玉子搭配晶瑩亮白的烏賊，仿如一件可食用的藝術品（圖片來源：鮨白鳥）

剛說過原田誠先生掌握著醋飯握工技藝，由他創作的「月見槍烏賊壽司」、「海膽槍烏賊壽司」等可是坊間難得一見。前者以溫泉鵪鶉玉子搭配晶瑩亮白的烏賊，乍看之下就令人食指大動，至於後者則以原粒豐腴的海膽打成蓉，再混合切成絲狀的烏賊，此等工藝實在精緻。值得一提的是，鮨白鳥特別選用九州產的「日光米」，其特點是黏度適中而口感味道均衡。

當季食材少不了「秋刀魚」（圖片來源：鮨白鳥）

最後，有佳餚又怎能沒有美酒，是次餐廳為了打造最頂級的味覺體驗，特別引入被譽為造酒之神的日本傳奇杜氏（釀酒職人）農口尚彥先生創立的「農口尚彥研究所」之作品，當中包括「農口尚彦研究所本釀造」丶「農口尚彦研究所純米酒」和「農口尚彦研究所純米大吟釀」，都是炙手可熱的人氣產品，而且曾受到不少日本料理大師高度評價，藉此機會實要來一趟頂級的美酒佳餚盛宴，感受兩者如何將食物的鮮味提升至極致。