【素食主義者注意】新派韓式素食「土生花」　假日必嚐創意下午茶

香港愈來愈多朋友成為素食主義者，縱然這飲食概念已不是新鮮事，但的而且確也非主流，所以在本地想找到一家出色的素菜食府也需要一番挑選。不過，在尖沙咀K11 MUSEA一家新派韓式素菜食府「土生花」（Soil to Soul）正好要為大家推出最新的「Beyond Vegan」純素下午茶體驗，在這段時間不能出外享用晚餐，或者下午茶會是一個好選擇。

圖片來源：土生花

土生花傳承韓國寺廟飲食文化，是次推出的純素下午茶菜單包括精心巧製的鹹甜點，全部都是精巧的一口設計，實行精緻飲食文化的精髓。餐廳貫徹「從農場到餐桌」的綠色概念，所選用的食材從種植至烹調都以天然風味為主要考慮。選用素食的朋友除了身體的健康也追求心靈的平衡，有見及此，餐廳不會選用刺激情緒的五辛類食材如蒜、大葱、韭菜、青葱及洋葱。

圖片來源：土生花

是次下午茶菜單有四款鹹點，既有傳統的「韓國飯卷」丶嗜辣的朋友又有「辣味班戟沙律卷」丶酥脆炸物如「酥炸時令野菜」，還有餐廳主理人、韓籍行政總廚具辰光先生擅長的漬物入饌「韓式漬物飯團」，特別能夠體驗到韓國醬油的鹹香美味。

圖片來源：土生花

除了以上出色的鹹點，下午茶當然還會想品味甜品。包括甜而不膩的「韓國傳統冬甩」丶猶如法式甜點般，但卻充滿著麵豉鹹鮮的「麵豉貝殼蛋糕」丶冬日時令水果設計的「韓國富有柿合桃卷」丶還有口感軟糯的「韓式麻糬」等。

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有興趣品嚐這吸引的下午茶菜單的朋友要留意，在12月內只在周末及公眾假期期間每天限量供應十客（兩位用），直到2021年1月起將會開放平日供應，兩位收費498元。