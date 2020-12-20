聖誕節2020｜Tiffany Cafe節日限定Menu　招牌藍色甜品迷倒女生

Tiffany & Co. 的作品一直以來都俘虜不少香港女士的心，亦是大多男士們節日gift -list上的must have item。除了華麗的珠寶外，品牌旗下的 The Tiffany Blue Box Cafe今年亦帶來一系列節日限定的甜點和套餐，精緻度絕對可媲美其首飾作品，相信一眾女士同樣會為之心動。 除了下午茶、午餐及晚餐外，大家更可以預訂Tiffany 四件裝甜品盒，或把首次供外帶的招牌The Blue Box Celebration Cake買回家跟朋友一起分享。

The Tiffany Blue Box Cafe節日限定下午茶（Tiffany & Co. ）

節日限定下午茶



每個角落都被Tiffany Blue招牌顏色包圍的The Tiffany Blue Box Cafe，是女士相約知己一起品嚐下午茶的好地方。今年節日限定的甜品包括Tiffany Holiday Tree，以茉莉花慕絲及黃豆粉布甸製成，小巧精緻；另外顏色粉嫩的白桃奶凍、經典的紐約芝士蛋糕，以及精緻的Tiffany鳥巢。

比較喜歡鹹點的朋友亦不會失望，今次的menu中的包括有啖啖龍蝦肉的蜜糖蛋黃醬龍蝦包、松葉蟹肉卷、鹹香的黑毛豬火腿以及夾着鮮蝦和北海道海膽的銅鑼燒，每一款的材料配搭都充滿心思。

節日限定午餐及晚餐

除了下午茶，cafe特別打造的節日限定三道菜午餐及晚餐用料亦非常矜貴；前菜有鵝肝凍批，伴上酸酸甜甜的洛神花啫喱，開胃之餘色彩亦非常鮮豔；另外還有鮮嫩的香煎北海道帶子，及鮮甜的白蘿蔔濃湯。

主菜選擇亦非常多；首先有鹹蛋黃卡邦尼意粉，店員會將自家醃製的鹹蛋黃即席刨成薄片灑在煙肉及意粉上，味道濃郁。第二款黑松露春雞將松露火腿慕絲釀入雞肉之中，肉質軟腍嫩滑，散發濃濃的松露香。而聖誕套還當然不少得牛扒，cafe選用了美國頂級西冷牛扒，煎至外層焦香，內裡充滿肉汁。

美國頂級西冷牛扒，煎至外層焦香，內裡充滿肉汁。（Tiffany & Co. ）

喜歡海鮮的朋友，就可以選擇表面香脆的脆薯薄片鱈魚配魚湯忌廉汁及龍蝦扁意粉，其醬汁以龍蝦蝦頭及蝦殼熬煮超過十二小時，加入干邑調製而成，濃郁鮮美的醬汁均勻地掛上扁意粉，龍蝦迷不要錯過啊。

龍蝦扁意粉（Tiffany & Co.）

餐後的甜品當然不能少，當中的冬日 Tiffany 雪球一定可以為大家的聖誕聚餐畫下完美的句號。這道甜品以純白與 Tiffany Blue 色調的聖誕樹座落於水晶球內的雪地上，聖誕樹造型甜品以梨子接骨木花慕絲、茉莉花慕絲及茉莉花啫喱製成。聖誕樹旁還有荔枝慕絲口味的迷你 Blue Box，非常精緻。

冬日 Tiffany 雪球甜品（Tiffany & Co.）

外賣招牌甜點

若想安在家中，就可以提早預訂「Tiffany 四件裝甜品盒」，一次過嚐到它們多款的招牌甜點。甜品會以印著Tiffany Blue 標誌的白色禮盒承著，單看包裝已經充滿品牌一向的優雅貴氣。當中的四款招牌甜點每件都超精緻，包括由佛手柑玫瑰慕絲及紅桑子士多啤梨內餡製成的迷你 Blue Box 蛋糕、香甜脆口的焦糖爆谷朱古力撻、口感綿密幼滑的栗子忌廉蛋糕，以及紐約芝士蛋糕。

Tiffany 四件裝甜品盒（Tiffany & Co.）

如果有更多朋友一起分享，筆者就特別推介「The Blue Box Celebration Cake」，這款本來於店內限定的皇牌蛋糕，首次提供外帶服務，是大家帶回家開party的好選擇。這個蛋糕的外表還原了

女生夢寐以求的 Tiffany Blue Box 禮物盒，而內裡是海鹽焦糖味及白芝麻味的慕絲，與杏仁朱古力醬及朱古力海綿蛋糕相間，質感軟滑香郁，這款口味更是香港限定。