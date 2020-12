聖誕節2020｜Tiffany Cafe節日限定Menu　招牌藍色甜品迷倒女生

Tiffany & Co. 的作品一直以來都俘虜不少香港女士的心,亦是大多男士們節日gift -list上的must have item。除了華麗的珠寶外,品牌旗下的 The Tiffany Blue Box Cafe今年亦帶來一系列節日限定的甜點和套餐,精緻度絕對可媲美其首飾作品,相信一眾女士同樣會為之心動。

除了下午茶、午餐及晚餐外,大家更可以預訂Tiffany 四件裝甜品盒,或把首次供外帶的招牌The Blue Box Celebration Cake買回家跟朋友一起分享。