【威士忌】瑞典品牌Mackmyra創新直立式酒廠　人工智能新作品登場

威士忌是由時間釀成的酒液，每一滴琥珀色的酒液都代表著一分一秒從木桶中萃取的味道精華，所以這個過程絕不能操之過急。雖然這種工藝與堅持是難能可貴的，但是否就代表在這個威士忌供不應求的時代，釀造的時間就不能夠縮短？最近來自瑞典的威士忌品牌Mackmyra就推出一款有人工智能參與的作品，正好為業界帶來新衝擊。

圖片來源：Mackmyra

在北歐最著名的酒廠可謂是瑞典Mackmyra，這家酒廠由八位創辦人創立，他們都是威士忌迷，但在家鄉卻偏偏沒有自己的品牌，於是就在1999年集資打造他們的酒廠。位於斯德哥爾摩的酒廠的外觀非常突出，七層高直立型蒸餾廠是為全球獨有，這概念為環保而設，非常切合這個崇尚自然的國家。設計的概念是利用重力達致減排的效果，原料在頂樓處理，之後的工序順著重力一層層來到地下裝桶，最後可以減省到近半的能源使用，而且高空發展也節省地方。有趣的是，除了常見的雪莉桶、美國波本桶，酒廠也會用瑞典橡木桶，卻是來自於軍艦的建材，所用的原材料大多數都是來自本地的，所以釀出來的作品往往都帶有濃厚的瑞典風土特色。

圖片來源：Mackmyra

至於最近推出的「AI 01 INTELLIGENS」就用到人工智能，由Microsoft的Azure和芬蘭Fourkind共同研發的系統，將品牌的調酒配方、市場現況以及回收得來的意見整合，再調配出高達七千萬種的配方組合。這一部份不再只依靠人力，當然調酒師的功力、團隊的釀造藝術都非常重要，但要知道威士忌的可能性超乎想象，光是每一種原料動軋有著過百個品種款式，組合起來無窮無盡，若AI可以先處理大量的數據，則能夠節省首席釀酒師不少的時間與心力去專注其應該發揮的空間。

圖片來源：Fourkind

其實數碼化的趨勢早已進入威士忌的產業，例如威士忌界的龍頭Diageo於這個2020年就引入了最新的數碼化灌裝入桶系統去解決人手及精確性問題。是次的人工智能技術引入，是為Mackmyra數位化發展的一部份，也是業界首例，以此為基礎而出品的「AI 01 INTELLIGENS」，其風味以優雅為主，有著拖肥糖及香草雪糕的甜美芳香，柑橘、梨和蘋果果香帶來清新感，口感上還有絲絲香料及煙熏風味，最後略帶木質香氣與鹹香。新作全球限量兩萬瓶，愛酒之人定不會錯過。