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酒與甜品是絕配？注意甜點搭酒的3大重點：重口味甜點配烈酒……

/ 撰文 GQ Taiwan
/ 2021.01.05
其實在做「甜點」跟「酒」的相互搭配之前，我們一定要問自己一個問題，那就是「主角是誰？」如果主要是為了「吃甜點」來搭配酒的話，選酒就能走清爽路線，好解一解甜點所帶來的甜膩感；但如果主要是為了「喝酒」，那在選酒上酒的味道就必須比甜點還要來得重，否則酒的味道會被甜點壓過，反而無法好好品嘗酒本身的味道。話雖如此，除了上述的情境不同，在搭配不同類型的甜點、不同類型的酒款上．還是有很多細節，就讓我們一一來看看！

搭配不同甜點時，需要揀選不同酒款！按圖看甜點搭酒的 3 大重點▼▼▼

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但如果還是沒有概念，最後為大家整理甜點搭酒的三大重點：一是綜合上述「甜點口味越輕，酒越輕；越重的酒，則能搭配口味越重的甜點。」二是「酒比甜點酸」主要是為了去除甜點的甜膩感。三是「酒比甜點甜」不然甜點會讓酒顯得不甜，只剩下酒精的苦澀。

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【本文獲「GQ Taiwan」

授權轉載，原標題：什麼酒配什麼甜點？甜點搭酒的 3 大重點！】

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