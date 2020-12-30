【中國威士忌】2021年峨眉山酒廠投產　極佳風土獨特礦物水源為傲

近年威士忌迷的目光都紛紛落在新世界的酒廠，台灣、印度等亞洲地區勢頭一時無兩，逐步追佔世界威士忌前列，不讓日本專美。如果說中國也有威士忌即將出產，不知道多少人會引頸以待。

圖片來源：Neri&Hu

可能有朋友會對中國威士忌感到質疑，中國也有好酒出產，卻不是這些洋酒，確實向來沒有威士忌釀造歷史，是否乘勢而上走入潮流？但如果說是次的企劃是來自全球第二大烈酒公司的Pernod Ricard，信心相信會大增。其實消息早在2018年釋出，當時Pernod Ricard已經宣布會在峨眉山興建中國首家麥芽威士忌酒廠，而且在未來十年將會斥資10億人民幣進行，酒廠佔地13公頃，並預計在2021年正式投產，但由於威士忌要在木桶陳年，所以要見到首批作品推出市場可能要再等兩年以上。

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Pernod Ricard選擇在四川峨眉山設廠的原因，主要是因為其風土氣件及水質都非常適合釀造威士忌。至於烈酒的釀造，其實在四川向來都有蒸餾出來的中國白酒，「川酒甲天下，香氣滿四溢」就是形容有著「酒省」之名的四川出產的川酒，著名的作品有五糧液、瀘州老窖、全興大曲、劍南春等等都是人所共知的。Pernod Ricard最為人津津樂道的當然是Chivas Regal，是次峨眉山酒廠的建設將會以此作為藍圖。

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酒廠的設計就由Neri&Hu操刀，設計上除了有著酒廠的功能性，還會想打造成一個旅遊勝地，自2021年隨著投產而開放，目標在十年內吸納到200萬以上的遊客，而且峨眉山本身就是一個全球著名的旅遊區，對酒廠也有著莫大的助力。酒界與旅遊業結合已不是新鮮事，但在中國卻是一個可持續發展的新方向。至於所出產的威士忌，將會主打高端市場，所以除了品質要有保證，獨特性也很重要。正如蘇威對水質非常引以為傲，而峨眉山的水源的礦物質成分都有別於其他地區，相信會是影響威士忌風味的一大元素。